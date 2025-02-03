東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値155.19高値155.22安値153.92 156.93ハイブレイク 156.08抵抗2 155.63抵抗1 154.78ピボット 154.33支持1 153.48支持2 153.03ローブレイク ユーロドル 終値1.0362高値1.0434安値1.0350 1.0498ハイブレイク 1.0466抵抗2 1.0414抵抗1 1.0382ピボット 1.0330支持1 1.0298支持2 1.0246ローブレイク