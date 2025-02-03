ジャーナリストの風間晋氏が３日、総合解説を務める同局系「めざまし８」（月曜〜金曜・午前８時）に生出演した。Ｈ３ロケット５号機が２日に打ち上げに成功したニュースにコメントした風間氏は、テロップでの肩書きが「ジャーナリスト」となった。経歴を紹介する字幕では「元外交官１９９０年フジテレビ入社ワシントン支局長などを経て解説委員に」と記された後に「今年１月退職しフリーとして活動」と書かれ、１月３１