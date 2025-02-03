全国のプロント店舗では、パンと卵をベースとした「あさごぱん」のモーニングセットを販売しています。味を選べるのがメニューの特徴。2025年1月31日現在、Xでは、「焼きたてあさごぱんが美味しい」「いつの間にか味がめちゃ増えてて嬉しい」「これは革命的...」といった声がポストされています。どんなモーニングなのか、実際に食べに行ってみました。選べる5種類あさごぱんは、毎朝お店で焼いているそう。ハーフ1枚のみなら209円