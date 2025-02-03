2月3日（月）放送の『激レアさんを連れてきた。』は、増田貴久（NEWS）と森田哲矢（さらば青春の光 ）をゲストに迎え、「現代の文明社会で生きるのにもう疲れたので縄文時代の生活に逃げてるサラリーマン」を紹介する。【映像】令和版ビックリマンシール？“産地シール”欲しさにマグロを大量購入！仕方なくデカ盛り丼を出す名物店何かとストレスの多い現代社会…。日常に疲れを感じたら、普通はリフレッシュにスポーツなどを選択