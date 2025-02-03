○経済統計・イベントなど ０９：３０豪・小売売上高 ０９：３０豪・住宅建設許可件数 １０：４５中・財新製造業購買担当者景気指数 １７：５０仏・製造業購買担当者景気指数（改定値） １７：５５独・製造業購買担当者景気指数（改定値） １８：００ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値） １８：３０英・製造業購買担当者景気指数（改定値） １９：００ユーロ・消費者物価指数（速