豚肉に巻くものと言うと、アスパラ、にんじん、ごぼう、えのきたけなどが思いつきます。でも、YouTubeチャンネル『元気ママキッチン』では、ちょっと変わり種で、スライスした大根を巻いていました。皮ごとスライスした2～3mm厚さの大根3～4枚を、豚バラ肉にのせてクルクル。そこに塩を振って焼くんですって。豚バラと大根の相性は抜群で、大根のおいしさを100%味わえる肉巻きだとか。作ってみることに！ 【巻いて