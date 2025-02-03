３日の東京株式市場は主力株中心に売りに押される展開で日経平均株価は４日ぶりに反落しそうだ。前週末の欧州株市場は高安まちまちだったが、独ＤＡＸは小幅ながら４日続伸となり最高値更新基調を続けている。トランプ政権下での関税政策への警戒感が拭えないなか上値は重いものの、ＥＣＢによる金融緩和策が継続することへの期待感から根強い買いが入っている。一方、米国株市場では景気敏感株などを中心に利益確定の動きが優勢