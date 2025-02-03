春節は中国の伝統的な祝日であり、消費市場のピークシーズンでもあります。近年、ペット産業の発展とともに、春節期間のペット関連消費も新たなトレンドを迎えています。ペット用の「年越し料理（年夜飯）」や「お年玉フード」といった春節限定の食品が登場し、さらにペットの写真撮影やSNSでのシェアも流行しています。飼い主たちは、ペットも春節を楽しめるようにさまざまな工夫をしています。安徽省合肥市の呉静さんは、「今年