SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「没」でした！■解説上から読むと「沈没（ちんぼつ）」左から読むと「水没（すいぼつ）」右に向かって読むと「没収（ぼっしゅう）」下に向かって読むと「没頭（ぼっとう）」パッと思い浮かびましたか