趣味は妻です」’24年の政界で話題を攫(さら)ったのは国民民主党だった。かつては存続の危機を囁(ささや)かれたこともあったが、10月の衆議院選挙では解散前の実に４倍となる28議席を獲得。一方で、自身の不倫スキャンダルにより３ヵ月の党役職停止処分となった玉木雄一郎氏（55）は、″禊(みそぎ)期間″にある。それでも論客としてメディア露出は絶えないなど、依然として注目度は高い。「時の人」は政界、経済、国際社会をどう