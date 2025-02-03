プロプレーヤーも思わずにやける一撃だった。女性8人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメントABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン2のFINALステージの後半戦が1月30日に配信。ポーカーファイスが信条のトッププロを陥落させるあざと美女の仕草が話題だ。【映像】「かわいすぎる」あざと女優の“にっこり笑顔”注目のシーンが生まれたのは、スペードの「K」クラブの「9」を引き寄せた“あざとポー