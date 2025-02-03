元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が3日までにX（旧ツイッター）を更新。大阪・関西万博の会場でレジ袋の配布が原則禁止されることについて、私見をつづった。日本国際博覧会協会（万博協会）は先月31日、関西万博のパビリオンや物販店舗などにおいて、レジ袋の配布を原則禁止すると明らかにした。廃棄物の抑制が狙いでマイバッグ持参も来場者に呼びかけるという。三崎氏はこの件について「万博では、会場内でレジ袋の配布を禁