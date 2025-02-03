家は、自らの手で建ててつくり込める時代。そんな夢のような話が、現実に起こっている。それをかなえるのは、テクノロジーの力で誰もがつくり手になれる世界を実現する、を掲げた建築系スタートアップ「VUILD」。同社が手がけるデジタル技術の家づくりサービス「NESTING」によって、建築やデザイン、施工の専門性がなくても、家を建てられるというのだ。今回は、「NESTING」を使って、移住を検討している人を対象にしたお試し移住