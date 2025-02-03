茨城県が水戸市で整備を進めてきた都市計画道路「中大野中河内線バイパス（酒門工区）」が、2025年2月4日に開通します。「水戸の大環状線」ちょっと開通茨城県が水戸市で整備を進めてきた都市計画道路「中大野中河内線バイパス」の酒門工区が、2025年2月4日に開通します。開通を間近に控えた国道6号の新交差点。中大野中河内線バイパスが交わる。中大野中河内線バイパスは水戸駅の南側、市街地を東西に横断する形で計画されて