リフレッシュ週。最近疲れ気味の人は、徹底的に体調管理に励みましょう。また、部屋やワークスペースのプチ改革も○。仕事はイレギュラーな案件が舞い込みストレスを溜めそう。アートスポットがパワーチャージに。恋愛はフランクなタイプや友達的な関係の相手が狙い目。