シンプルな環境を整えることが開運を招く週。不要なものはどんどん断捨離して。仕事は発想力がと直感力に優れる暗示が。サイドビジネスも○。また、お金をかけずに趣味やレジャーを楽しめます。恋愛は自分のブラッシュアップに励むと素敵な出会いを引き寄せられそう。