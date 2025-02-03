堅実な山羊座ですが、今週は浪費傾向が強まりがち。趣味の散財も気をつけて。仕事は無意識に人を遠ざけ孤立しそう。協力し合う場面ではしっかり助け合いましょう。また、恋愛はノリのいい友人と行動を共にすると○。カップルは相手に寄り添うスタンスがラブ運アップに。