運を味方につけ、道が開ける週。漠然と引越しや転職を考えていた人はこの週にマメに動きましょう。仕事は、頑張ってきたことが報われる暗示。助けてくれる人も集まるので、あえてハードルが高いことにトライすることも○。恋愛は頑固なトークは魅力を半減させるのでタブー。