素敵な人脈が広がる週。憧れていた人物と縁が繋がる暗示も。反面、日々せわしなく契約ミスなどのトラブルを招きがち。気をつけて。健康は睡眠不足に注意。また、金運はグローバルな分野の投資が財運アップに。恋愛は趣味や好きなことに出会いのきっかけが潜んでいます。