ドローンを操縦して、得点を競うチーム制の新競技「ドローンサッカー」が注目を集めている。韓国でドローン人材育成のために2016年に誕生。最高速度が100キロにもなる激しい戦いや、仲間とコミュニケーションを重ねるチームスポーツ性がヒットし、拡大中だ。今年９月には初開催となるワールドカップが開催予定。普及を推し進める「一般社団法人日本ドローンサッカー連盟」に、普及に至る道のりやこれからの目標を伺った。最高時速1