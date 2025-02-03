森井の決断は今後の球界にも影響を及ぼしそうだ(C)産経新聞社球界の未来を変える、大きな出来事でした。昨秋のドラフト上位候補に挙がっていた桐朋（東京）の二刀流・森井翔太郎が1月15日（日本時間16日）、アスレチックスとマイナー契約を結びました。【画像】「二刀流」森井翔太郎がアスレティックスとマイナー契約球団が投稿した実際の写真投げては最速153キロ右腕、打っても高校通算45発を誇る左の強打者には、NPBスカ