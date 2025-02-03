ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は３日、２日の節分に各地で豆まきが行われたことを伝えた。中でも千葉・成田山新勝寺での豆まきには、ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう」（日曜・午後８時）で主演する俳優の横浜流星、大相撲の横綱・豊昇龍らが参加した。また、同番組で進行を務める同局の宇賀神メグアナウンサーが上野東照宮での豆まきに参加したことも紹介。この話題を伝える際に豊昇龍、横浜流星