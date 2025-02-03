SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（31）が3日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。芸能界を引退した中居正広氏（52）の女性トラブルにフジテレビ社員の関与が報じられている問題について自身の思いを話した。「久しぶりに質問コーナーしたら色々喋りすぎました」と題した動画は、振り袖姿で質問に答える形。三上は「フジテレビ問題がニュースになっていますが、どう思いますか？」という問いに「難しいよね。こういう