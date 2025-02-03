戦国時代に瀬戸内海を支配した村上海賊の末裔は、「正論」を叫び続けた末に、ついに閣僚に返り咲いた。彼が思い描く今後の展望とは-。総務大臣の村上誠一郎氏本人に話を聞いた。むらかみ・せいいちろう／'52年、愛媛県生まれ。'86年に愛媛２区から出馬し、初当選。大蔵政務次官や財務副大臣などを歴任した根っからの「財政規律派」実は別の大臣を打診されていた！-石破茂政権が発足し、総務大臣に就任されて4ヵ月が経ちました。村