オイシックス新入団3投手が会見、小林「投手一本でやります」昨季からNPB2軍に参入したオイシックスが2日、新入団3選手の会見を行った。チームは静岡県内で1日からキャンプを行っており、元ソフトバンクの小林珠維投手、瀧本将生投手、元DeNAの高田琢登投手が新天地での決意を口にした。二刀流でも注目された小林は「二刀流は終わり。投手一本でやります」と宣言。その理由を「3年間、ホークスで野手をやって、なかなか成績を