David LawderDoina ChiacuJarrett Renshaw[ワシントン ２日 ロイター] - トランプ米大統領は２日、メキシコ、カナダ、中国に対する包括的な関税は米国民に「ある程度の痛み」をもたらす可能性があると述べた。トランプ氏は１日、カナダとメキシコからの輸入品に２５％の関税、中国からの輸入品に１０％の追加関税を４日から課す大統領令に署名した。関税徴収は米東部時間４日午前０時０１分（日本時間午後２時０１分）に始