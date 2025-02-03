◆バレーボール▼イタリア１部リーグ（セリエＡ）第１８節ペルージャ３（２５―１３、２５―１６、２５―２２）０ターラント（２日、イタリア・ペルージャ）昨夏のパリ五輪男子バレーボール日本代表主将の石川祐希が所属するペルージャは、ホームでターラントに３―０のストレート勝ち。今季１６勝目（２敗）を挙げ、首位を堅持した。石川は全セットで先発し、両チーム最多の１４得点で勝利に貢献。個人ではイタリア参