【豪州】 小売売上高（インフレ調整前）（2024年 第4四半期）09:30 予想0.8%前回0.5%（前期比) 小売売上高（12月）09:30 予想-0.3%前回0.8%（前月比) 【中国】 財新製造業PMI（購買担当者景気指数）（1月）10:45 予想50.6前回50.5（財新製造業PMI) 【トルコ】 消費者物価指数（1月）16:00 予想N/A前回1.03%（前月比) 予想N/A前回44.38%（前年比) 【香港】 小売売上高（12月