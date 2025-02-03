【ミルウォーキー（米ウィスコンシン州）＝平沢祐】スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）第４戦は２日、米ウィスコンシン州ミルウォーキーで最終日が行われ、今大会２回目の男子５００メートルで新濱立也（高崎健康福祉大職）が３４秒１４で優勝した。今季Ｗ杯で無敗だったジョーダン・ストルツ（米）に０秒０５差で競り勝った。女子団体追い抜きでは、日本（高木美帆＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝、堀川桃香＝富士急＝、佐藤