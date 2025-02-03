― ダウは337ドル安と反落、トランプ政権の関税政策を警戒する売りが優勢 ― ＮＹダウ 44544.66 ( -337.47 ) Ｓ＆Ｐ500 6040.53 ( -30.64 ) ＮＡＳＤＡＱ 19627.44 ( -54.31 ) 米10年債利回り4.540 ( +0.024 ) ＮＹ(WTI)原油 72.53 ( -0.20 ) ＮＹ金 2835.0 ( -10.2 ) ＶＩＸ指数16.43 ( +0.59 ) シカゴ日経225先物 (円建て)39355 ( -275 ) シカゴ日経225先