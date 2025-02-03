◇フランス1部第20節レンヌ1ー0 ストラスブール（2025年2月2日フランス・レンヌ）スコットランド・プレミアリーグのセルティックからフランス1部レンヌに移籍した日本代表FW古橋亨梧（30）が2日（日本時間3日）、新天地デビューを果たした。背番号「7」を付け、ホームで行われたストラスブール戦に3トップの中央で先発。後半21分で交代したが、チームは後半44分にセットプレーから得点を挙げて1-0で勝ち、1月30日（同3