頼れる後輩たちを前に、ボヤキが止まらなかった。全国を8つのブロックに分け、エリア対抗の形式で行われる団体戦「ABEMA地域対抗戦2025 inspired by 羽生善治」の予選Aリーグ1回戦第2試合、関西B 対 中国・四国が2月1日に放送された。自身の負けにより初戦を落とした関西B監督の畠山鎮八段（55）は、自軍に流れを引き寄せることができなかった悔しさからがっくりボヤキまくり。あまりのコミカルな表情に、ファンの間では爆笑が沸