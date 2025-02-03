［ワシントン３１日ロイター］ - 米実業家イーロン・マスク氏の側近チームが、ホワイトハウスの人事管理局（ＯＰＭ）に乗り込み、連邦政府職員の個人データを保存するコンピューターシステムに対してＯＰＭ幹部がアクセスするのを禁止している。ＯＰＭ幹部２人が明らかにした。マスク氏はトランプ大統領直属の新組織「政府効率化省」トップとして行政や歳出の無駄を削る取り組みを進めている。トランプ氏自身も、官僚機構