俳優ブラッドリー・クーパーが、女優エイミー・シューマー（43）の年齢を自分と同じ50歳だと思っていたそうだ。今年1月5日に50歳になったブラッドリーは、その節目を既に迎えたかをエイミーに聞いてしまったという。 【写真】衝撃を受けた女優エイミー・シューマー 『ザ・トゥナイト・ショーwithジミー・ファロン』に出演したエイミー