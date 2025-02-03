韓国の１人あたりの国内総生産（ＧＤＰ）が昨年３万６０００ドルを超えたと推算される。昨年輸出が好実績を出し、全般的な物価上昇で名目経済規模が拡大したためだ。２日、韓国企画財政部・韓国銀行・韓国統計庁によると、２０２４年１人あたりのＧＤＰは前年比４５４ドル（１．２８％）増となる３万６０２４ドル（約５５８万円）と推計される。周辺国の中では日本（ＩＭＦ推計基準３万２８５９ドル）と台湾（３万３２３４ドル）よ