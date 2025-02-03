済東鉄腸（左撮影／黒木麻恵）とまるみキッチン（右）彼らが今年の日本を引っ張る! 2025年にブレイクが期待される"新しい顔"25人を週プレが独自に選出！スポーツ、政治、芸能、文学などなど各分野できらめく才能を発見してほしい！今回は映画監督、作家、料理家、琉球風水志を紹介！【2025年の新しい「顔」25人】【写真】ヒップホップを愛する三島由紀夫賞作家＊＊＊■哲学者にしてミュージシャン。映画界に突如現れ