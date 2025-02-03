現地２月２日に開催されたラ・リーガの第22節で、久保建英を擁する９位のレアル・ソシエダが10位のオサスナと敵地で対戦。１−２で敗れ、リーグ戦は３連敗となった。34分にアンテ・ブディミルの個人技で先制を許すと、76分にもこのクロアチア代表FWのヘッド弾で被弾。頼みの久保も相手の徹底したダブルチームに苦しみ、決定的な仕事ができないなか、試合終了間際にFWオーリ・オスカールソンのゴールで１点を返すのが精一杯だっ