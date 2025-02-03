札幌市厚別区で共同住宅の一室が燃える火事がありました。この火事によるけが人はいないということです。火事があったのは札幌市厚別区大谷地西１丁目の共同住宅の２階１室です。２０２５年２月３日午前５時ごろ他の階の住人から「自動火災報知機が鳴っています。火や煙は見えません」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと火は通報からおよそ１時間半後に消し止められ、座布団などが燃えたということです。消防により