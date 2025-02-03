ホームレスから脱却するには何が必要なのか。リディラバ代表理事の安部敏樹さんは「『人間関係』という資産を取り戻すことがホームレス脱却のスタートラインだ。そのためには、狭くてもいいからプライバシーが守られる部屋が必要だ」という――。※本稿は、安部敏樹『みんながんばってるのになんで世の中「問題だらけ」なの？知識ゼロからの社会課題入門』（NewsPicksパブリッシング）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.