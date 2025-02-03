節分だった2日、千葉県の成田山新勝寺で毎年恒例の豆まきが行われました。【映像】勢いよく豆まきをする著名人たち威勢のいい掛け声とともに年男・年女たちが大豆や落花生などを一斉に撒きます。2025年は雨が降る中、横綱豊昇龍や大関大の里、歌舞伎役者の市川團十郎さん、俳優の渡辺謙さんや横浜流星さん、小芝風花さんらが参加しました。成田山新勝寺の豆まきは、不動明王が鬼をも改心させたとの言い伝えから、「鬼は外」