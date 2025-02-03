元近鉄の品田氏は現役を引退し寿司屋を目指してスーパーの魚屋でアルバイト近鉄で9年間プレーし、米独立、イタリアと渡り歩いた品田操士氏だが、引退後は野球界から一線を引いた。「イタリアの球団を退団する時に、野球そのものをやめよう、もうやり切った、と思った」。30歳で思い描いた第2の人生は寿司屋だった。いきなり開業はできず、最初は魚を覚えることからのスタート。「自宅近くのスーパーに新しく魚屋が入ると聞いた