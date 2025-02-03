『エイリアン：ロムルス』（2024）のアンディ役で話題をさらったデヴィッド・ジョンソンが、ミュージシャンのフランク・オーシャン映画監督デビュー作となる作品で主演を務めることがわかった。米が報じた。 イギリス出身、1993年生まれのジョンソンはサーチライト・ピクチャーズ『ライ・レーン』（2023）で長編映画デビューを果たしたのち、『エイリアン：ロムルス』でブレイクスタ&#