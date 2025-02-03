砂漠の中に建てられた巨大なパンダ舎の入り口。敷地は12万平方メートルもある＝2024年2月18日、ドーハ北郊アルホール・パーク、吉岡桂子撮影 習近平政権のパンダ派遣を読み解く重要なキーワードは「一帯一路」だ。米国との対立の長期化を想定しながら、新興国との関係を重視し、欧州をつなぎとめるための外交戦略である。パンダたちは南へ西へと向かった。（吉岡桂子）砂漠のまんなかに巨大パンダ舎砂漠のまんなかに、