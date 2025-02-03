『グランメゾン』復帰で「感無量の面持ち」俳優・木村拓哉（52歳）主演の映画『グランメゾン・パリ』（塚原あゆ子監督）の初日舞台あいさつが昨年12月30日に行われた。同作は'19年放送のTBS系ドラマ『グランメゾン東京』の劇場版。フランス料理の本場・パリを舞台に、木村演じる主人公がアジア人初の三つ星獲得を目指す。舞台あいさつには、ドラマ版から木村と共演している女優の鈴木京香（56歳）も出席。鈴木といえば、昨年7月期