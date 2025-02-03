ある日突然、夫から「脱サラして農家になりたい」と告げられた、ろん(@pprncyn)さん。実は、元カノへの思いを断ち切れていなかった、夫。能天気な夫のことはしばらく放っておき、離婚に向けて徐々に外堀を埋めていくことに。養育費と慰謝料を明記した「公正証書」の作成を目標に、水面下で動き始めます。『脱サラしたいと言った夫と離婚するまでの話』第11話をごらんください。 ©pprncyn ©pprncyn