エリー ローズさんは、日本人の父（写真家）とイギリス人の母（スタイリスト）のあいだに生まれ、モデルやDJとして幅広く活躍しています。洗練されていながらも肩に力が入っていない生活が人気で、Instagramのフォロワーは現在53.2万人（2025年1月時点）。国内外に友だちが多く、多様な視点でのSNS投稿が支持されています。そんなエリーさんが日々の生活で感じたことや、さまざまな気づきを綴るFRaUweb連載。今回は、昨年、都心か