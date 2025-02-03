この漫画は、つきママ(@tsukimama34)さんのフォロワー・サチさんの次女ヒカリちゃんのお話です。保育園に11か月で入園したヒカリちゃんは休むことなく順調に登園していましたが、どこか調子が悪そうで小児科へ連れて行くと風邪と診断を受けます。その2日後、保育園から高熱が出たというお迎え要請の電話がサチさんへとかかってきます。改めて小児科で診てもらうことにしますが、医師の見解はハッキリとしないものでした。『