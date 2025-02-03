人気レースクイーンの央川かこ（30）が3日までに自身のインスタグラムを更新。新ヘアカラーを披露した。「今日は髪のメンテナンスベージュとグレーを合わせたカラーで要望通りの仕上がりにしてもらいました本当に三賀森さんさすがいつもありがとうございます」とつづり、ストレートヘア、白黒のボーダー柄のセーターに黒のショートパンツ姿の写真をアップ。ハッシュタグ「吉祥寺美容室lic」「カット」「カラー」などと添