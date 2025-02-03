【レンヌ（フランス）共同】サッカーのフランス1部リーグで2日、レンヌの古橋亨梧がホームのストラスブール戦で先発した。移籍後初出場で、後半21分に退いた。終盤に均衡を破ったチームは1―0で勝った。スタッド・ランスの伊東純也と中村敬斗は1―2で敗れたホームのナント戦でフル出場した。関根大輝は出番がなかった。