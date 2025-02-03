京都府舞鶴市は、市職員に対する市民などからのカスタマーハラスメントについて、回答者の約84％が受けた経験があるとする職員アンケート結果を公表した。市議会議員から受けたとの回答もあり、肝付隆治議長は議員によるハラスメントを根絶するため対応を進めると表明した。【写真】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に「カッコ良すぎるだろ」アンケートは、働き方改革の検討のため、20